Россияне за сутки совершили почти полсотни обстрелов Херсонской области: есть погибший и раненые

За минувшие сутки враг 49 раз обстрелял область, в результате чего погиб один человек.

Об этом 13 января сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

"Российские оккупанты 49 раз обстреляли территорию Херсонской области. Мирные населенные пункты области атаковали с артиллерии, РСЗО, минометов, танков, также зафиксирован ракетный удар. Херсон россияне обстреляли 7 раз. Вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома", - написал он.

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Янушевич отметил, что за прошедшие сутки из-за российских обстрелов погиб один человек, двое жителей Херсонской области получили ранения различной степени тяжести.

Обстрелы Херсона

Напомним, что после освобождения 11 ноября ВСУ Херсона, российские оккупанты начали терроризировать город постоянными обстрелами. Атакуют россияне, как правило, мирные дома, больницы, музеи и энергетическую инфраструктуру, в результате чего погибают гражданские жители города.

Так, 11 января захватчики атаковали перинатальный центр в Херсоне. По данным Херсонской ОВА, в городе с 20 ноября 2022 года по 11 января 2023 года из-за обстрелов российских оккупантов погибли 65 человек. На данный момент эта цифра уже выросла.

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