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Россияне за сутки выпускают по Украине около 30 тысяч разных снарядов

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Россияне за сутки выпускают по Украине около 30 тысяч разных снарядов

оккупанты каждый день тысячами выпускают по Украине снаряды / Фото: Associated Press

НАТО не было готово к логистическим вопросам поставок оружия Украине.

Россияне на войне против Украины используют в сутки до 30 тысяч разных снарядов.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"По нашим подсчетам, россияне тратили до 60 тыс. снарядов разного калибра против украинцев днем и ночью. По состоянию на сегодняшний день, по нашим подсчетам, они используют в сутки уже 25-30 тысяч снарядов разного калибра. Это тоже очень-очень много", — сказал Резников.

По его словам, страны НАТО не были готовы к тому, что на Украине начнется война. Под вопросом была логистика.

"Поскольку процедуры, которые сегодня есть в НАТО — правильные, логичные, мудрые, но не для военного времени. Тот режим, в котором нам пришлось осуществлять обеспечение ВСУ, — к этому страны НАТО не были готовы. И к счастью, они это уже осознали", — отметил министр обороны.

Напомним, что российские оккупанты на Бахмутском направлении теряют по батальону в день — а это от 400 до 800 военных.

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Дата публикации
Просмотры
215
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