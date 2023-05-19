Россияне за сутки выпускают по Украине около 30 тысяч разных снарядов

Россияне на войне против Украины используют в сутки до 30 тысяч разных снарядов.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"По нашим подсчетам, россияне тратили до 60 тыс. снарядов разного калибра против украинцев днем и ночью. По состоянию на сегодняшний день, по нашим подсчетам, они используют в сутки уже 25-30 тысяч снарядов разного калибра. Это тоже очень-очень много", — сказал Резников.

По его словам, страны НАТО не были готовы к тому, что на Украине начнется война. Под вопросом была логистика.

"Поскольку процедуры, которые сегодня есть в НАТО — правильные, логичные, мудрые, но не для военного времени. Тот режим, в котором нам пришлось осуществлять обеспечение ВСУ, — к этому страны НАТО не были готовы. И к счастью, они это уже осознали", — отметил министр обороны.

Напомним, что российские оккупанты на Бахмутском направлении теряют по батальону в день — а это от 400 до 800 военных.

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