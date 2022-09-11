Россияне за сутки выпустили по Украине 16 ракет: какие населенные пункты пострадали

Россияне пытаются захватить Донецкую область.
За сутки оккупанты обстреляли 15 населенных пунктов Украины.
Об этом 11 сентября говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
"Противник продолжает сосредотачивать усилия на установлении контроля над территорией Донецкой области, содержании временно захваченных территорий и срыве наступления наших войск на отдельных направлениях. Враг ведет воздушную разведку, продолжает огневое поражение позиций наших подразделений, пытается принимать меры по восстановлению утраченного положения, перемещая свои", – говорится в сообщении.
Сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
"В течение текущих суток враг нанес 16 ракетных и 3 авиаудара по объектам на территории Украины. От них пострадали 15 населенных пунктов, в том числе Дергачи, Краматорск, Константиновка, Днепр, Вознесенск и Николаев", — сообщили в Генштабе.
Напомним, российские летчики готовятся бежать в Южную Америку.
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