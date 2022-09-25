Россияне за сутки выпустили по Украине 4 ракеты и нанесли 7 авиаударов — Генштаб

За сутки оккупанты нанесли 4 ракетных и 7 авиационных ударов, совершили более 24 обстрелов с РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Об этом 25 сентября говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

От вражеского огня пострадали более 35 населённых пунктов. Среди них Купянск, Белогоровка, Спорное, Бахмутское, Бахмут, Нью-Йорк, Красногоровка, Курахово, Новомихайловка, Павловка, Запорожье, Владимировское, Очаков, Николаев, Миролюбовка, Нововознесенское, Сухой Пруд и Одесса.

"Оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и содержании захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливают позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведут воздушную разведку, пытаются восстановить утраченные позиции на отдельных направлениях. Враг наносит удары по гражданской инфраструктуре и мирным жилым кварталам. Остается угроза авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, Россия выпустила ракету "Искандер" по Южноукраинской АЭС.

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