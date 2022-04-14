Россияне забирают со складов старую технику: оккупанты завершают подготовку к новому наступлению

Россияне забирают со складов старую технику: оккупанты завершают подготовку к новому наступлению

Оккупанты осуществляют подготовку дополнительных подразделений.

Российские оккупанты пытаются завершить свою подготовку к новому наступлению на Украину.

Об этом 14 апреля сообщают в Генштабе ВСУ.

"Враг пытается завершить подготовку к наступательной операции в Восточной операционной зоне. Продолжается наращивание авиационной группировки и системы управления войсками. Противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктурным объектам и жилым кварталам городов и сел нашего государства. Для ведения боевых действий на территории Украины оккупанты осуществляют подготовку дополнительных подразделений из состава северного флота и 8 общевойсковой армии южного военного округа вооруженных сил российской федерации. Для обеспечения подразделений вооружением и военной техникой осуществляются мероприятия по снятию с длительного хранения на базах и складах", — говорится в сообщении.

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