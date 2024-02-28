Россияне заблокированы возле Орловки недалеко от Авдеевки: ВСУ о ситуации в районе

Штурмовые группы армии РФ были заблокированы в окрестностях и на подходе к селу Орловка, недалеко от Авдеевки, в Донецкой области. Там россияне пытались продвигаться при поддержке артиллерии, минометов, FPV-дронов и авиации.

Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире "Радио Свобода".

"Не все так просто, как может кому-то показаться, происходит на этом направлении для противника — у села Орловка штурмовые группы россиян были заблокированы на подходе к селу или на его крайних окрестностях", — сообщил спикер ОСУВ.

По его словам, украинские Вооруженные силы продолжают оборонную операцию на Авдеевском направлении в районе населенных пунктов Тоненько-Орловка-Бердичи. В частности, обороне способствует рельеф местности и каскад водохранилищ.

Напомним, аналитики Института изучения войны ISW сообщили, что армия РФ продвигается дальше у Авдеевки. В ближайшие недели оккупанты могут захватить населенные пункты к западу и северо-западу от города.

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