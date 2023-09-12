Россияне забрали ракетоносители из дежурства в море: Гуменюк объяснила, что произошло

В настоящее время в Черном море находятся 12 российских кораблей.

Сейчас все российские ракетоносители из Черного моря заведены в пункты базирования из-за сильных штормов в последние дни. Еще одна причина – враг может экономить ракеты для массированных атак по Украине перед отопительным сезоном.

Об этом пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона "Единые новости" 12 сентября.

По словам Гуменюк, в настоящее время в Черном море находятся 12 российских кораблей, а вот ракетоносители находятся в пунктах базирования.

"Ракетоносители у врага еще есть, они снаряжены, готовы к применению, но сейчас все заведены в пункты базирования. В целом корабельная группировка врага в Черном море развернута в количестве 12 единиц. Еще одна единица разоблачает надводную обстановку в акватории Азовского моря. Ракетоносители заведены в пункты базирования и готовы к привлечению, но на это потребуется несколько часов", – рассказала представитель ОК "Юг".

Она отметила, что Генштаб ВСУ дает оценку ракетной опасности в море как достаточно высокую, поскольку готовность российских ракетоносителей к применению велика.

С чем связано уменьшение активности России в Черном море

Гуменюк также ответила на вопрос, связано ли уменьшение российской активности в море с учениями США, Румынии и Украины.

"Скорее всего, это обычная практика. Они более зависимы от общей морской обстановки. Море в последние дни штормит достаточно мощно. Нахождение ракетоносителя в открытом море не очень уместно", – пояснила представитель Сил обороны юга.

"Также вполне возможно, что враг будет некоторое время экономить ракеты, чтобы готовиться к другим действиям — более мощным и массированным, которые могут быть связаны с осенне-зимним периодом в отопительный сезон", — отметила Гуменюк.

Напомним, 11 сентября на боевом дежурстве в Черном море тоже не было российских ракетоносителей, однако корабельная группировка врага была мощно развернута. Гуменюк информировала, что в этот день в Черном море находились девять российских кораблей, а в Азовском – один.

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