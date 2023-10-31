Россияне задержали военных, подозреваемых в "диком" убийстве в Волновахе: почему именно на него отреагировали в РФ

Почему оккупанты так оперативно отреагировали на убийство большой семьи с детьми?

На Донетчине в Волновахе российские оккупанты совершили "дикое" убийство. В одном из частных домов обнаружены тела девяти человек с огнестрельными ранениями, в том числе двое детей. Несмотря на игнорирование тысяч других своих военных преступлений, россияне внезапно начали расследовать это дело.

Ситуацию проанализировали эксперты и журналисты The New York Times.

По словам специалистов, российские оккупанты проявляют "политическое позерство" в случае "расследования" убийства целой семьи в Донецкой области.

Эксперты The New York Times напоминают, что Москва постоянно отрицает все факты военных преступлений РФ в Украине.

"Неожиданно оперативная реакция России именно на это убийство вызывает сомнения по поводу мотивации этого поступка", — заявила руководитель Медиа-инициативы за права человека Татьяна Катриченко.

Фото убитых людей быстро распространяются по Сети, поэтому под общественным давлением оккупационные силы "были вынуждены объявить о расследовании этого дела".

В то же время, относительно добросовестности в расследовании дела убийства в Волновахе специалисты настроены скептически.

Они считают, вероятно, создание внешнего впечатления, что Москва действительно обеспокоена преступлениями против гражданского населения.

"Сейчас российская информационная кампания по этому делу строится на том, что это эксцесс исполнителя. Это вписывается в их стратегию притворства", – говорит член киевского Центра гражданских свобод Михаил Савва.

Он добавил, что одновременно с этим Москва игнорирует многие другие преступления, совершенные российскими войсками.

В Волновахе российские оккупанты совершили "дикое" убийство: подробности

Волноваха – прифронтовый город, находящийся под оккупацией с 2022 года. Все люди, у которых оружие там – это российские военные.

По данным местных жителей, россияне убили целую семью Капканец. Семья собралась вместе на праздник. Впоследствии всех членов семьи, а именно девять человек, нашли убитыми, с огнестрельными ранениями. Двоих детей оккупанты тоже не пощадили.

Ранее мы сообщали, что СМИ назвали личности оккупантов-убийц 9 человек в Волновахе. Оба оккупанта имели проблемы с долгами, они не смогли погасить кредиты, поэтому пошли на войну убивать украинцев.

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