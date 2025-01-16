Россияне задействовали стратегические резервы во время наступления на Курахово: детали

Армия РФ привлекла стратегические резервы для наступления на Курахово Донецкой области. Впрочем, захватчики планировали использовать их уже после захвата города. Пока эти ресурсы уже заканчиваются.

Об этом заявил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире "Эспрессо".

"Эти стратегические резервы тоже уже стачиваются. То есть та задача, которая стояла перед нашими войсками, в частности, максимальное сточение вражеского ресурса, она у нас сегодня происходит", — подчеркнул он.

По словам Братчука, по состоянию на данный момент остается так называемое Кураховское выступление, которое армия РФ будет пытаться максимально быстро в эти дни пройти. Впрочем, украинские военные удерживают оборону на своих позициях. Это сражение продолжается, подчеркнул военный.

Между тем, на Покровском направлении российские оккупанты затормозили свои действия из-за ротации и перебазирования подразделений на те или иные направления", — добавил военный.

"На повестке дня, конечно, бои за Покровск. Враг пытается там сформировать фланговые плацдармы. Во-первых, для того, чтобы попытаться охватить Покровск, но вынужден также будет атаковать и в лобовую, потому что другого пути у него на сегодня нет", — говорит Братчук.

Активные боевые действия также продолжаются на Времивском отрезке, а населенный пункт Великая Новоселка является формированием соответствующего плацдарма РФ для продолжения наступления на Покровск. Потому это борьба за логистику.

Как сообщалось, россияне разрушили позиции ВСУ на одном из "горячих" направлений. В настоящее время принимаются меры по недопущению ухудшения тактического положения на Покровском направлении.

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