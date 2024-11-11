Россияне заехали на двух бронированных машинах в район школы Курахового — DeepState

Российские оккупанты заехали на двух боевых бронированных машинах (ББМ) в район школы №3 города Курахово в Донецкой области.

Об этом сообщает аналитический канал DeepState.

"Их судьба (оккупантов — ред.) пока нам неизвестна, надеемся, они уже 200-е", — написали в DeepState.

Также там сообщили, что враг штурмует село Дальнее в Кураховской городской общине Покровского района.

"За сегодняшний день враг провел атаку сразу в 4 местах, 3 из них в пределах села. "Кацап" применил по меньшей мере 1 танк, 5 ББМ и 1 баги. На окраине Дальнего было десантировано значительное число вражеской пехоты. Ситуация тяжелая, результаты боев уточняют", – отметили военные аналитики.

Напомним, по информации Генштаба, армия РФ продвинулась вблизи населенных пунктов Антоновка, Селидово и Богоявленка.

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