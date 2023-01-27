Россияне заходят на Кинбурнскую косу, но мощных баз там не держат – Силы обороны Таврического направления

Противник использует эту территорию, но каких-то мощных баз или группировок он там не хранит, потому что это открытая местность.

В Херсонском направлении ситуация остается сложной, но стабильной. Войска РФ заходят на Кинбурнскую косу, но мощных баз там не держат.

Об этом заявил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин, передает "Укринформ".

"Именно по Херсонскому направлению, то здесь ситуация остается сложной, но пока пока стабильной. Основным способом действия врага является нанесение артиллерийских ударов, реже — ракетных и авиационных ударов по населенным пунктам, по критической инфраструктуре и другим объектам гражданской инфраструктуры", – заявил он.

Отвечая на вопрос о том, что происходит на левобережной Херсонщине и к чему там готовятся российские захватчики, Ерин отметил, что может быть несколько вариантов.

"Здесь может быть несколько вариантов, но основное – то, что оккупанты пытаются создать очень сложные условия для существования местного населения. Потому что оно не поддерживает оккупационный режим и не идет на сотрудничество. Не достато людей, желающих получить российские паспорта. Большинство людей ждет возвращения Украины", — отметил он.

По словам спикера, россияне как один из вариантов пытаются выселить определенную группу людей из привычных условий, переселив их в другой район и создав определенное напряжение.

"Таким образом враг пытается повлиять на местное население с целью заставить их воспринять или хотя бы сделать вид, что они воспринимают этот "русский мир". Но пока у них это не очень получается, и сопротивление только усиливается", — сказал он.

Рассказывая о том, как часто россияне заходят на Кинбурнскую косу, чтобы нанести очередной удар, Ерин отметил, что такие случаи фиксируются.

"Единственное, что о какой-то системности здесь трудно говорить. Противник использует эту территорию, но каких-то мощных баз или группировок он там не хранит, потому что это открытая местность. За ней, в принципе, ведется наблюдение нашими силами и средствами, и в случае обнаружения противника или его огневых средств мы делаем все возможное, чтобы уничтожить эти средства и скопления противника на этой территории", – заверил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

Ерин добавил, что подготовки к наступлению РФ на Таврическом направлении не наблюдается.

Напомним, ранее в ВСУ объяснили, что освобождение Кинбурнской косы возможно во время общего освобождения территории. Ведь "отдельное освобождение косы нецелесообразно".

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