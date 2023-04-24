"Россияне захотят пойти в наступление на некоторых участках", — Джон Кирби

С улучшением погоды российские оккупанты захотят пойти в наступление на некоторых участках фронта.

Об этом заявил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби в интервью "Голосу Америки".

По его словам, где именно армия РФ может осуществить наступление, пока неизвестно.

"Мы знаем, что весной, когда погода улучшится, а она уже начинает улучшаться, мы можем ожидать, что россияне захотят пойти в наступление на некоторых участках, и мы не знаем точно, где и как они это сделают", — отметил Джон Кирби.

В то же время он подчеркнул, что США хотят обеспечить ВСУ лучшую защиту.

"Если они примут решение относительно собственных наступательных операций, они могли бы их провести", — добавил Кирби.

Он перечислил потребности ВСУ, среди которых:

бронетехника,

артиллерия,

противовоздушная оборона,

материально-техническое обеспечение

"Это действительно жизненная сила любой армии в полевых условиях. Как удержать ее в бою. Как ее поддерживать, как получить запчасти, еду, воду и топливо, вещи, необходимые для непрерывной работы. Это должно быть среди приоритетов также", — добавил Кирби.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также отметил краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные военные нужды Украины.

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