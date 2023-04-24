"Россияне захотят пойти в наступление на некоторых участках", — Джон Кирби

Координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США перечислил потребности ВСУ.
С улучшением погоды российские оккупанты захотят пойти в наступление на некоторых участках фронта.
Об этом заявил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби в интервью "Голосу Америки".
По его словам, где именно армия РФ может осуществить наступление, пока неизвестно.
"Мы знаем, что весной, когда погода улучшится, а она уже начинает улучшаться, мы можем ожидать, что россияне захотят пойти в наступление на некоторых участках, и мы не знаем точно, где и как они это сделают", — отметил Джон Кирби.
В то же время он подчеркнул, что США хотят обеспечить ВСУ лучшую защиту.
"Если они примут решение относительно собственных наступательных операций, они могли бы их провести", — добавил Кирби.
Он перечислил потребности ВСУ, среди которых:
- бронетехника,
- артиллерия,
- противовоздушная оборона,
- материально-техническое обеспечение
"Это действительно жизненная сила любой армии в полевых условиях. Как удержать ее в бою. Как ее поддерживать, как получить запчасти, еду, воду и топливо, вещи, необходимые для непрерывной работы. Это должно быть среди приоритетов также", — добавил Кирби.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также отметил краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные военные нужды Украины.
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