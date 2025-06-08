Войска РФ продвигаются в направлении города Сумы / © Associated Press

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В Сумской области российские оккупационные войска захватили еще 10 населенных пунктов и продвигаются дальше в направлении областного центра.

Об этом рассказал OSINT-аналитик и военный обозреватель Виталий Кононученко в интервью Radio NV.

«Еще одно очень опасное направление — это Сумы, где за последние несколько недель у россиян, к сожалению, есть очень серьезные продвижения. Они оккупировали уже до 10 населенных пунктов вдоль границы, сейчас находятся менее чем в 20 километрах от городской границы города Сумы», — отметил эксперт.

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По мнению Кононученко, существует большая вероятность, что оккупантам удастся приблизиться к Сумам на расстояние артиллерийских обстрелов, то есть к 15-километровой отметке. Если это произойдет, россияне смогут обстреливать город не только из РСЗО, но и из другого оружия, а также атаковать Сумы FPV-дронами и “Ланцетами”.

Напомним, армия РФ продвигается в Сумской области. Ситуация для областного центра усложняется. Военный эксперт рекомендует уезжать из большого областного центра.

Также стало известно о другой серьезной опасности для города. И хотя россиянам вряд ли удастся захватить областной центр, Сумское направление является самым сложным участком фронта.