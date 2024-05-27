Россияне захватили 60% Красногоровки, ситуация для ВСУ крайне тяжелая — Bild

Оккупанты захватили центр города. Там с апреля продолжаются уличные бои.

Российские войска захватили около 60% города Красногоровки Донецкой области. Ситуация для украинских войск там крайне тяжелая.

Об этом сообщил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке.

По данным Репке, российские оккупанты захватили центр Красногоровки, которая расположена в 20 км к западу от Донецка вблизи села Старомихайловка.

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Армия РФ вошла в Красногоровку в начале апреля 2024 года. С тех пор в городе продолжаются уличные бои. Захватчики регулярно доставляют в населенный пункт подкрепление.

"Ситуация в Красногоровке крайне тяжелая для украинской армии. Российские силы вторжения захватили центр города и пополнили свои войска там танками и БМП. Сейчас они контролируют около 60% города", – говорится в сообщении Репке.

По его данным, на другом участке фронта в Донецкой области оккупанты захватили село Уманское к западу от Авдеевки. Бои за село длились полтора месяца.

Эксперт также указал, что на границе Харьковщины и Луганщины российские войска захватили села Ивановка и Кисловка.

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Оккуппаанты захватили 60% Красногоровки/Карта: Bild

Напомним, как сообщили аналитики DeepState, российские войска продвинулись возле Сладкого, Новомихайловки, Сокола, Очеретино, Новоалександровки, Часова Яра, в Берестовом и оккупировали Нетайлово.

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