"Россияне захватили до 85% Покровска": журналист рассказал, изменил ли что-то украинское "контрнаступление"

Украинские военные на фронте

Российская армия захватила около 85% Покровска. Пока нет признаков, что украинское «контрнаступление» меняет ситуацию.

Об этом заявил военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке.

«Российские войска захватили около 85% Покровска, и пока нет признаков, что украинское „контрнаступление“ на севере города меняет ситуацию на месте», — говорится в сообщении журналиста.

В то же время он отметил, что пока из центра Покровска пока нет видео боев, обстрелов, дроновых атак или символического поднятия флагов.

Карта захваченных территорий Покровска

Какая ситуация в Покровске сейчас?

Напомним, 4 октября в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что их спецназовцы продолжают операцию в Покровске. Они провели успешную десантную операцию и заняли определенные рубежи, пробили наземный коридор для присоединения дополнительных сил. Основная цель — ликвидация попыток врага расширить огневое влияние на логистику в зоне ответственности ГУР.

Интересно, что президент Украины Владимир Зеленский заявил — ему «ничего неизвестно» о проведении какой-либо спецоперации ГУР в Покровске. Зеленский подтвердил, что «была высадка» спецназовцев разведки, но подчеркнул, что их действия являются частью общих операций Генштаба и ВСУ, о которых «важно не говорить». Глава государства подчеркнул, что главным «забором» для россиян являются Вооруженные силы, сдерживающие врага.

Старший офицер 59-й отдельной штурмовой бригады Тарас Мышак сообщил, что сегодня на Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои. Враг усилил давление, активно применяя дроны-камикадзе и управляемые авиабомбы. Россияне используют тактику инфильтрации — продвигаются небольшими группами пехоты, пытаясь скрытно подойти к позициям. Несмотря на трудности, украинские военные продолжают удерживать позиции и уничтожать противника. Ситуация остается сложной, но контролируемой.