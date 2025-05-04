ВСУ держат оборону на фронте / © Associated Press

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Российские военные оккупировали Зеленое Поле — село в Донецкой области, а также продвинулись в районе еще двух населенных пунктов.

Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщили аналитики проекта DeepState.

«Враг оккупировал Зеленое Поле, а также продвинулся возле Нового и Новомихайловки», — говорится в сообщении.

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В конце апреля аналитики DeepState констатировали, что российские войска оккупировали Сухую Балку и продвинулись в районе трех населенных пунктов в Донецкой области.

Аналитики сообщили, что за апрель 2025 года российские захватчики оккупировали 175 кв. км территорий, больше всего враг продвинулся возле Сухой Балки и Калинового Донецкой области — ориентировочно это 50 кв км или почти треть потерь за прошлый месяц.