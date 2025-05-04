- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 139
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне захватили еще один населенный пункт в Донецкой области — DeepState
Враг оккупировал Зеленое Поле и продвинулся у Нового и Новомихайловки.
Российские военные оккупировали Зеленое Поле — село в Донецкой области, а также продвинулись в районе еще двух населенных пунктов.
Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщили аналитики проекта DeepState.
«Враг оккупировал Зеленое Поле, а также продвинулся возле Нового и Новомихайловки», — говорится в сообщении.
В конце апреля аналитики DeepState констатировали, что российские войска оккупировали Сухую Балку и продвинулись в районе трех населенных пунктов в Донецкой области.
Аналитики сообщили, что за апрель 2025 года российские захватчики оккупировали 175 кв. км территорий, больше всего враг продвинулся возле Сухой Балки и Калинового Донецкой области — ориентировочно это 50 кв км или почти треть потерь за прошлый месяц.