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Россияне захватили еще один населенный пункт в Донецкой области — DeepState
Оккупанты продвигают на Донетчине — по данным аналитиков, они захватили село Новое.
Российские захватчики оккупировали село Новое Краматорского района Донецкой области.
Об этом в четверг, 15 мая, сообщили аналитики проекта DeepState.
Согласно обновленной карте, россияне захватили село Новое, а также продвинулись в Часов Яру, Малиновке и возле Новой Полтавки.
Напомним, 1 мая аналитики DeepState сообщили, что за апрель 2025 россияне оккупировали 175 кв. км территорий. Больше всего враг продвинулся возле Сухой Балки и Калинового Донецкой области — ориентировочно это 50 кв. км или почти треть потерь за прошлый месяц.
4 мая аналитики DeepState сообщили, что россияне оккупировали Зеленое Поле — село в Донецкой области.