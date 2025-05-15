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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Россияне захватили еще один населенный пункт в Донецкой области — DeepState

Оккупанты продвигают на Донетчине — по данным аналитиков, они захватили село Новое.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Ситуация на фронте сложная

Ситуация на фронте сложная / © Getty Images

Российские захватчики оккупировали село Новое Краматорского района Донецкой области.

Об этом в четверг, 15 мая, сообщили аналитики проекта DeepState.

Согласно обновленной карте, россияне захватили село Новое, а также продвинулись в Часов Яру, Малиновке и возле Новой Полтавки.

Напомним, 1 мая аналитики DeepState сообщили, что за апрель 2025 россияне оккупировали 175 кв. км территорий. Больше всего враг продвинулся возле Сухой Балки и Калинового Донецкой области — ориентировочно это 50 кв. км или почти треть потерь за прошлый месяц.

4 мая аналитики DeepState сообщили, что россияне оккупировали Зеленое Поле — село в Донецкой области.

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