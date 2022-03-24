"Россияне захватили некоторые территории, но все это им не принадлежит, потому что украинцы сопротивляются" — Зеленский

"Россияне захватили некоторые территории, но все это им не принадлежит, потому что украинцы сопротивляются" — Зеленский

Он подчеркнул, что украинцы под пулями срывают российские флаги и противостоят оккупации.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что хоть россияне и захватили некоторые украинские территории, им все равно ничего не принадлежит, ведь украинцы сопротивляются, и не боятся выходить на протесты в оккупированных городах и селах.

Об этом президент рассказал в интервью итальянской газете La Repubblica.

"В руках России нет ничего украинского. Да, они захватили некоторые территории, оккупировали наши украинские населенные пункты, как настоящие ядерные террористы захватили Запорожскую и Чернобыльскую АЭС, чтобы шантажировать мир, но все это им не принадлежит, потому что украинцы сопротивляются. Армия, простые украинцы, власть в Киеве и на местах, все сплотились и оказывают яростное сопротивление, сдерживая эту жесточайшую со времен Второй мировой войны агрессию", — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что, несмотря ни на что, люди все равно выходят на протесты в оккупированных городах.

"Люди под пулями срывают российские флаги и противостоят оккупации. Это происходит на нашем Востоке и Юге, под Киевом – Мелитополь, Мариуопль, Херсон, Волноваха, Попасная, Ирпень, Макаров, Буча, Чернигов… Повсюду украинцы демонстрируют поразительную силу духа, которая противостоит оружию, ракетным и авиаударам, постоянным бомбардировкам и тому подобное", — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский также отметил, что верит, что весь цивилизованный мир в конечном итоге объединится с Украиной, и вместе мы остановим эту войну. Он подчеркнул, что сейчас война не только в Украине, война в Европе. Украина – это форпост этой войны, который сдерживает агрессора.

"Но Путин не остановится на этом и пойдет дальше, это надо понимать всем европейцам, всем лидерам Европы и мира. Безнаказанность преступной деятельности рождает иллюзию того, что кто-то может изменить мировой порядок. Мы все хорошо знаем историю и помним Вторую мировую войну, и с чего она начиналась", – резюмировал президент.

Напомним, Зеленский озвучил ожидания от саммитов НАТО, ЕС и "Большой семерки".

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