Россияне захватили новый населенный пункт в Сумской области — Deep State

Российские военные / © Associated Press

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В ночь на 1 июня 2025 года стало известно, что россияне оккупировали Владимировку на Сумщине .

Об этом информирует аналитический канал Deep State.

"Карта обновлена. Враг оккупировал Владимировку", - говорится в сообщении.

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Отметим, что Владимировка – село в Украине, расположенное в составе Хотинского поселкового общества Сумского района Сумской области. Население по переписи 2001 года составляло 149 человек. До 2016 года село входило в состав Алексеевского сельского совета.

Село лежит вблизи государственной границы с Россией – в 1 км от него. Ближайшие населенные пункты - Новониколаевка и Гордеевка (Курская область, РФ), расположенные на расстоянии до 2 км. Через Владимировку протекает река Снагость — левый приток Сейма.

Напомним, карты DeepState свидетельствуют о том, что россияне вплотную подошли к Юнаковке Сумской области. В настоящее время в "серой зоне" находятся Водологи и Константиновка.

Если врагу удастся занять это село Юнаковка, а также окружающие высоты, то есть угроза применения FPV-дронов по Сумам.

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Из-за боевых действий в Сумской области объявлена обязательная эвакуация . На сегодняшний день под обязательную эвакуацию подпадают 213 населенных пунктов области.