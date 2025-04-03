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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Россияне захватили село в Запорожской области: куда дальше двигаются оккупанты

Враг накапливает силы для последующего наступления.

Автор публикации
Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Война в Украине продолжается

Война в Украине продолжается / © Associated Press

Российские войска недавно захватили Лобково (к северо-западу от Роботиного) и продвинулись к востоку и западу от населенного пункта.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW) .

Российский военный блогер заявил, что части российской 7-й воздушно-десантной дивизии продвинулись к северу от Малых Щербаков (к северо-западу от Роботиного). Подтверждение этому заявлению ISW не нашел. Здесь лишь отмечают, что 1 и 2 апреля российские войска совершали наступательные операции к северу от Роботино в районе Новоданиловки и к юго-западу от Роботино в районе Степного, Малых Щербаков и Каменского.

Ранее сообщалось, что российские войска готовятся к новому военному наступлению в ближайшие недели, чтобы максимально усилить давление на Украину и укрепить позицию Кремля на переговорах о прекращении огня.

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