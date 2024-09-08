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Россияне захватили Синьковку в Харьковской области: где еще продвинулись оккупанты

Россияне захватили Синьковку в Харьковской области: где еще продвинулись оккупанты

ВСУ держат оборону на фронте / Фото: Associated Press

Аналитики сообщили об "успехах" оккупантов.

Россияне захватили село Синьковка во время наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

По данным экспертов, оккупанты продвинулись под Покровском, на Донецком направлении и на островах в дельте Днепра в Херсонской области.

Кадры с геолокацией, опубликованные 6 сентября, показывают, что российские силы продвинулись в пределах северной Красногоровки и далее - севернее населенного пункта.

Российские войска 7 сентября продолжали наступательные действия юго-западнее Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Ранее стало известно, что российские оккупанты взяли под свой контроль еще один населенный пункт в Донецкой области. Это село Невельское Покровского района.

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