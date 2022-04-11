Россияне захватили в плен моряков грузового судна SMARTA и вывезли в неизвестном направлении – Денисова

Россияне захватили в плен моряков грузового судна SMARTA и вывезли в неизвестном направлении – Денисова

18 человек являются гражданами Украины, один человек – гражданин Египта.

Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова сообщила, что кафиры захватили в плен моряков грузового судна SMARTA и вывезли в неизвестном направлении.

"Hа территории Мариупольского морского торгового порта, военными Российской Федерации были захвачены и вывезены в неизвестном направлении члены экипажа судна SMARTA под флагом Либерии, и находившаяся на борту жена капитана судна. По предварительным данным их было вывезено в направлении временно оккупированного Донецка ", – написала Денисова.

18 человек являются гражданами Украины, один человек – гражданин Египта. Связи с экипажем и супругой капитана нет. Перед захватом моряков русские войска обстреливали судно.

Сухогруз зашел в порт Мариуполя 21 февраля и далее следовал в Турцию. Однако из-за активной российской военной агрессии он не получил разрешение на выход в море и остался пришвартованным к 18-му причалу Мариупольского порта.

"Такими действиями РФ нарушает право на жизнь и свободу, личную неприкосновенность, гарантированные статьями 3 и 5 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года и право на свободу передвижения, гарантировано статьей 2 Протокола N4 к Конвенции", — добавила Денисова.

Также она обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, с просьбой учесть эти факты нарушения РФ прав человека в Украине.

Напомним, что в Донецкой области, где продолжаются интенсивные боевые действия, российские кафиры заставляют детей идти в школу. Россияне таким образом хотят создать для себя "живой щит". Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.