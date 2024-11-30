Украина потеряет Покровск, потому что Россия владеет военной инициативой на всех фронтах, считает военный.

Украинским войскам придется выйти из Покровска уже в конце этого года – в начале следующего.

Об этом заявил глава специального штаба по вопросам Украины в Министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фрейдинг, пишет Nachgefragt.

Во время анализа событий на фронте Фрейдинг отметил, что в районе Покровска сложилась "особенно критическая ситуация".

Генерал подчеркнул, что Покровск имеет большое значение для дальнейших боевых действий, поскольку это важный транспортный узел. Однако считает, что Силам обороны Украины придется выйти из города, чтобы не быть уничтоженными.

"Россия атакует с привлечением людей и средств, которые нам почти невозможно представить. Пока российские вооруженные силы теряют на Донбассе до 2 тысяч человек в сутки, но эти потери она может компенсировать", — отметил Фрейдинг.

На Курском направлении, по его словам, ситуация также сложная. Украинские войска закрепились там после наступления в августе, но Россия подготовила 60 тысяч военных, чтобы отвоевать территорию.

"Оборона Украины очень устойчива, но в течение следующих нескольких недель и месяцев на нее также будет расти давление", — отметил он.

Что известно о наступлении на Покровск

Покровск – логистический узел, через который проходят трассы на Донецк, Константиновку, Краматорск и вглубь страны.

После падения Авдеевки в конце февраля этого года российские ВС начали наступление на Покровском направлении. В апреле им удалось найти пробел в украинской обороне возле поселка Очеретино и усилить давление на позиции ВСУ.

В середине июля российская армия преодолела еще одну линию обороны у села Прогресс и через месяц она смогла приблизиться к Покровску на расстояние 10 км, а к соседнему городу Селидово — 3 км.

На фоне относительно быстрого продвижения российских войск на Донбассе наступающие в Курской области успехи ВСУ в последние дни выглядят скромнее.

Украинская армия по-прежнему пытается расширить зону контроля, но по сравнению с первыми днями операции интенсивность боевых действий заметно снизилась, а продвижение замедлилось, говорят аналитики.

Объясняя причины тяжелой ситуации на территории Покровска, Александр Сырский подчеркнул, что Москва сосредоточила здесь наиболее боеспособные свои подразделения.

Ежедневно на этом направлении фиксируется около 50 боеприкосновений. РФ имеет преимущество в живой силе, артиллерии, авиации и бронетехнике.

Сырский подчеркнул, что ситуация у Покровска очень тяжелая, но находится под контролем Украины.

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