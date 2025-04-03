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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
4530
Время на прочтение
2 мин

Россияне захватывают украинские беспилотники, заражающие их системы вредоносным ПО

Война между Россией и Украиной характеризуется широким использованием беспилотников, оказывающих влияние на ведение боевых действий.

Автор публикации
Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Беспилотник

Беспилотник / © Минобороны Украины

Российские военные захватывают украинские дроны, заражающие их системы вредоносным программным обеспечением.

Об этом сообщает Forbes.

Война между Россией и Украиной характеризуется широким использованием беспилотников, оказывающих влияние на ведение боевых действий. Недавнее видео в соцсетях, вероятно российского происхождения, предупреждает о вредоносном ПО на украинских дронах, которое заражает российские системы.

Какие последствия

По данным Reddit, варианты этого ПО «выжигают USB-порт, препятствуют извинениям и повторному использованию дрона». Встроенные механизмы усложняют использование захваченных беспилотников, заставляя Россию усиливать кибербезопасность. Это усложняет анализ украинских дронов и задерживает разработку технологий борьбы с ними.

Некоторые варианты вредоносного ПО блокируют повторное изображение жесткого диска дрона. Даже в случае успешного восстановления, система может передать данные оператору ВСУ, что ставит под угрозу российских военных. Это уменьшает мотивацию РФ к перепрофилированию украинских беспилотников, которые в условиях дефицита ресурсов являются ценным трофеем.

Воздействие вредоносного ПО

Использование этой тактики показывает, как Украина применяет свои сильные стороны в ИТ-сфере. Интеграция вирусов в беспилотники позволяет минимизировать издержки, усложняя работу российских технологов. В перспективе, такие методы могут распространиться на другие электронные системы, ограничивая способность РФ изучать или перепрофилировать украинское оборудование.

Россия, вероятно, будет внедрять подобные механизмы в свои дроны, что приведет к технологической гонке в области кибербезопасности. Стороны будут вынуждены постоянно обновлять антивирусные системы и разрабатывать более утонченные методы заражения вражеской техники.

Последние три года свидетельствуют о росте технологического соперничества. Оснащение украинских беспилотников вредоносным ПО может повлиять не только на эффективность беспилотных операций, но и на более широкий контекст военной киберборьбы.

Напомним, Россия после однодневного перерыва ударила дронами: сколько «Шахедов» удалось сбить.

Дата публикации
Количество просмотров
4530
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