Россияне заканчиваются: спикер ВСУ сообщил, кого оккупанты гонят в наступление на Часов Яр

В этом направлении РФ задействовала около 20-25 тысяч бойцов, среди которых много наемников из других стран.

Во время наступления на Часов Яр Донецкой области российская оккупационная армия несет значительные потери, а в плен попадают иностранные наемники из Непала и Шри-Ланки.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин в эфире национального телемарафона.

"На подходах и на путях к Часовому Яру уже уничтожено большое количество как личного состава, так и их металлолома", — отметил он.

Также читайте Непал запретил своим гражданам ездить в Россию на "работы": в чем причина

Подполковник Волошин сообщил, что на этом направлении РФ задействовала около 20-25 тысяч бойцов, среди которых многие наемники из других стран.

"Это не только профессиональная армия, там и мобилизованные граждане других стран мира. Недавно взяли в плен граждан Непала и граждан Шри-Ланки, завербованных российской пропагандой для ведения боевых действий именно на нашей территории", — сказал он.

Напомним, Россия завербовала в свою армию около 15 тысяч жителей Непала, предложив им за службу 2000 долларов.

Читайте также: