Россияне замаскировали следы удара по кораблю ЧФ в Севастополе: фото от "Атеш"

Поврежденный корабль ЧФ России в Севастополе / © Telegram / Движение "АТЕШ"

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Агенты партизанского движения «Атеш» зафиксировали замаскированные следы ракетного удара по кораблю Черноморского флота России в оккупированном Севастополе. Повреждения указывают на то, что удар достиг своей цели.

Об этом говорится в заявлении «Атеш» в Сети.

Агенты движения проводят активную разведку объектов Черноморского флота РФ в Севастополе. Так, в районе Килен-бухты партизаны заметили корабль с явными следами повреждений после ракетного удара со стороны Сил обороны Украины.

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На верхней палубе военного судна видны разрушения, которые россияне пытаются скрыть с помощью сетки. Этот корабль сопровождают буксирные катера. С борта судна откачивают воду, что может указывать на затопление внутренних отсеков и серьезные повреждения корпуса.

«Это прямое подтверждение того, что удар достиг цели», — отметили в «Атэш».

По данным агентов движения, на момент удара корабль находился на 13-м судоремонтном заводе. Бортовой номер судна закрашен и это еще одна попытка врага скрыть потери.

Партизаны передали все собранные данные Силам обороны Украины для дальнейшего огневого воздействия.

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Поврежденный корабль ЧФ России в Севастополе / © Telegram / Движение "АТЕШ"

Поврежденный корабль ЧФ России в Севастополе / © Telegram / Движение "АТЕШ"

Поврежденный корабль ЧФ России в Севастополе / © Telegram / Движение "АТЕШ"

К слову, 6 июля морские и воздушные дроны атаковали Новороссийск в Краснодарском крае России. Сообщалось о работе противовоздушной обороны. Заметим, именно в Новороссийске враг теперь прячет свои военные корабли после того, как Силы обороны выгнали их своими ударами из оккупированного Крыма.