Россияне замедлили наступление на Бахмут: в ISW рассказали почему

Российские войска замедлили наступление в районе Бахмута Донецкой области. Вероятно, оккупанты будут инициировать тактическую или оперативную паузу.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

" Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута, вероятно, замедлилась в последние дни. Хотя слишком рано оценивать, достигло ли кульминации российское наступление по захвату Бахмута ", — подчеркивают аналитики.

В ISW отмечают, что российские военные блоггеры признали замедление наступления армии РФ вокруг Бахмута и окрестных населенных пунктов благодаря украинским силам. Также утверждается, что ВСУ оттеснили группы "вагнеровцев" на позиции, которые они занимали несколько дней назад.

" Российским войскам, вероятно, будет трудно поддерживать темп своих наступательных операций в районе Бахмута, и они могут попытаться инициировать тактическую или оперативную паузу ", – считают аналитик.

Фото: ISW.

Отмечается, что ограниченный личный состав и количество боеприпасов военных страны-агрессорки не позволит им поддерживать нынешние высокие темпы наступательных операций в районе Бахмута в ближайшей перспективе.

Более того — неустанное и дорогостоящее наступление агрессорки России на Бахмут может также ухудшить способность Москвы преследовать долгосрочные цели на театре военных действий на Донбассе.

Напомним, британские разведчики сообщали, что российская армия прекратила наступательные операции. Хотя нехватку военных кадров удалось немного сократить благодаря новым призывникам, но нехватка боеприпасов остается ключевым сдерживающим фактором для наступательных операций врага.

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