Россияне замедлили наступление на Купянском направлении: в ВСУ назвали причины

Оккупационная армия замедлила наступление на Купянском направлении. Вероятно, русские перегруппировываются.

Об этом заявил руководитель прессслужбы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона.

По его словам, они перегруппируются после "получения на орехи от ВСУ".

"Прежде всего это связано с тем, что они изрядно по зубам получили у Новоегоровки. А во-вторых, мне кажется, это связано с формированиями их подразделений", — сказал он.

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Спикер подчеркнул, что украинские защитники готовятся к разным сценариям, а разведка постоянно работает для выявления планов противника.

Наступление РФ на Купянском направлении

Пограничная бригада "Стальная Граница" 10 сентября провела успешный штурм наблюдательного пункта российских оккупантов на Купянском направлении и взяла в плен двух российских солдат.

Российские захватчики на Купянском направлении иногда собирают новые штурмовые отряды из разбитых Силами обороны подразделений и привлекают солдат из тыловых частей.

Армия РФ пытается сдерживать наступление украинских сил на юге, несмотря на это, рискует разделить свои же подразделения.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:: ЗСУ готують "сюрприз" для ворога! Окупанти огризаються, але відходять! | ЄВЛАШ

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