Россияне заминировали дамбу Каховской ГЭС: Жданов объяснил, почему ее никогда не подорвут

Подрыв для оккупантов будет иметь много последствий.

Россияне никогда не подорвут заминированную дамбу Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), ведь пострадают больше этого сами.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

Он объяснил, что правый берег реки Днепр гораздо выше, чем левый. То есть, если мы будем находиться на правом берегу, нам абсолютно ничего не угрожает.

Также читайте Угроза подрыва Каховской ГЭС: чем это опасно и что известно о планах оккупантов

"А вот левый берег более равнинный, и там могут быть достаточно большие затопления. Начиная от Каховки, Новой Каховки и туда дальше. Вот это все может быть затоплено волной", — сказал Жданов.

Кроме того, в результате подрыва дамбы без воды останется Крым, оккупированный Россией. Каховская ГЭС удерживает уровень воды для наполнения Северо-Крымского канала. Если в Днепре уровень падает – Крым остается без воды.

ГЭС также влияет на уровень воды в Днепровском водохранилище, которое используется для охлаждения реакторов Запорожской АЭС.

"Они, значит, будут сидеть на раскаленной сковороде, проблема будет в охлаждении реакторов... Реактор не может быть без системы охлаждения, он плавится, и оплавление может привести к неконтролируемому выбросу радиации", — добавил Жданов.

Напомним, о том, что российские оккупанты заминировали дамбу Каховской ГЭС, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он предупредил о катастрофических последствиях, если враг решится на это.

Россияне хотят взорвать дамбу Каховской ГЭС

Читайте также: