Россияне заминировали два энергоблока Запорожской АЭС — Плачков

Бывший глава Госинспекции ядерного регулирования Григорий Плачков заявил, что россияне могли заменять два энергоблока на оккупированной Запорожской АЭС.
Сейчас все атомные блоки Запорожской АЭС находятся в состоянии холодной остановки, а поставки электроэнергии отремонтированы.
Об этом бывший руководитель Государственной инспекции ядерного регулирования Григорий Плачков заявил в "Медиацентре".
Плачков отметил, что над работниками станции издеваются российские оккупанты, которые пытаются переключить ЗАЭС в энергосистему РФ. Он добавил, что первый и второй энергоблоки заминированы.
"Единственное, что можно спрогнозировать, они пытаются сделать все, чтобы ЗАЭС работала по нуждам Крыма или объединенной системе России", — заявил Плачков.
Напомним, оккупанты освободили из плена гендиректора Запорожской АЭС.
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