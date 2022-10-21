Россияне заминировали Каховскую ГЭС еще в апреле, а на этой неделе завезли дополнительную взрывчатку на дамбу – разведка

В течение текущей недели было дополнительно проведено минирование шлюзов и опор каховской ГЭС.

Российские оккупанты еще в апреле заминировали Каховскую гидроэлектростанцию.

В настоящее время враг проводит работы по минированию шлюзов и опор.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Подрыв дамбы был спланирован заранее – основные работы по заминированию проведены еще в апреле. В течение текущей недели было дополнительно проведено минирование шлюзов и опор каховской ГЭС", – сообщает ГУР.

В разведке добавили, что на гидротехническом сооружении установлены два военных тентованных КамАЗа без водителей, полностью загружены ящиками со взрывчаткой.

"На сегодняшний день окончательно понятно, что государство-террорист сознательно готовит теракты, которые приведут к катастрофическим последствиям. В случае реализации этих планов под ударом стихии окажутся десятки украинских населенных пунктов, в том числе Херсон. Масштабы экологической катастрофы в этом случае выйдут далеко за пределы Украины и коснутся всего Черноморского региона", – добавляют в ведомстве.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС. Ее плотина удерживает объем около 18 млн куб. м воды. И если оккупанты взорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон. Сотни тысяч человек могут пострадать.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что атакой на Каховскую ГЭС Россия хочет устроить масштабную техногенную катастрофу на юге и помешать контрнаступлению ВСУ.

Россияне хотят взорвать дамбу Каховской ГЭС

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