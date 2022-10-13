Россияне заминировали почти все места массовых захоронений украинцев — Монастырский

Российские оккупанты во время отступления пройдут массовые захоронения украинцев, которых они жестоко убили.

Об этом 13 октября в эфире телемарафона сказал глава МВД Денис Монастырский.

Денис Монастырский сообщил, что почти в каждом освобожденном населенном пункте Украины полиция находит места массовых захоронений. Оккупанты циничны настолько, что минируют даже могилы замученных украинцев.

"Чтобы подойти к братской могиле у любого города, к сожалению, нам приходится вызывать саперов", — сказал министр.

Денис Монастырский сообщил, что в 339 освобожденых населенных пунктах Донецкой, Харьковской и Херсонской областей полиция уже возобновила работу.

Массовые захоронения украинцев в уволенных населенных пунктах

Российские оккупанты, уходя, оставляют после себя массовые захоронения украинцев. Такое было в освобожденных Буче, Ирпене Изюме, Лимане, Святогорске и других населенных пунктах.

Так, в освобожденных населенных пунктах Донецкой области обнаружили 35 мест захоронений. В одной из братских могил похоронены несколько десятков военнослужащих ВСУ, а на второй локации покоятся более сотни гражданских. Людей хоронили семьями.

В Изюме массовое захоронение нашли в лесополосе. Там спасатели совместно с другими службами эксгумировали 447 тел.

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