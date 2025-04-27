Россияне заняли четыре села на Сумщине и могут приблизиться к Сумам - ISW

Российские военные / © Associated Press

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Российские войска не прекращают атак на Сумщине, стремясь приблизиться к Сумам и создать буферные зоны для обеспечения артиллерийской поддержки в будущих боях.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, российские оккупанты продолжают наземные атаки на Сумщине, пытаясь создать буферную зону в приграничной зоне. Они утверждают о захвате четырех населенных пунктов и оккупации 90 квадратных километров, хотя подтвержденных успехов пока нет.

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Аналитики ISW сообщают, что российские войска захватили четыре населенных пункта северо-восточнее Сум: Новенькое, Басовку, Журавку и Веселовку. Оккупанты контролируют около 54 квадратных километров в Сумской области по состоянию на 26 апреля. В течение 25 и 26 апреля они атаковали районы Журавки, Беловодов и Локни.

Напомним, украинские подразделения, частично вышедшие из Курской области , сосредоточились на высотах вблизи границы, чтобы помешать россиянам прорваться в Сумскую область.