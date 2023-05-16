Россияне запретили работникам Запорожской АЭС общаться между собой: какая причина

На Запорожской АЭС усилился контроль над атомщиками, теперь персоналу запрещено даже общаться между собой.

Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом" в Telegram.

"После недавно введенного запрета пользоваться даже кнопочными телефонами на площадке ЗАЭС, российские террористы выходят на новый уровень абсурда – вводят для персонала еще более бессмысленные ограничения", — говорится в сообщении.

Сейчас на ЗАЭС остаются работать около 2,5 тысячи атомщиков. Однако едва ли не самым главным подразделением на атомной станции теперь стала служба охраны: именно вооруженные "охранники" решают, как ей функционировать.

"Перед рабочей сменой они внимательно и тщательно проверяют атомщиков на входе, позволяя им проходить на рабочие места исключительно эстакадой. Под строгим табу и любые перемещения по территории ЗАЭС, кроме тех, которые местные полицаи четко определили. Выходить не только за пределы станции, но и прямо на улицу – строго запрещено. Находясь на работе, работники теперь имеют право смотреть только прямо перед собой. Потому что поворачивать голову и даже просто глянуть в сторону – строго запрещено", – сообщают в "Энергоатоме".

Причина новых запретов проста: захватчики пытаются замаскировать свои огневые позиции и большое количество военной техники на территории станции.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области россияне "эвакуируют" членов семей работников Запорожской АЭС.

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