Россияне запускают ракеты по жилым домам в Николаеве: есть погибшие

Захватчики открыли огонь по жилым домам в Николаеве: уже известно, что есть погибшие.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Твари-оккупанты обстреливают и жилые дома. Есть погибший прохожий и гражданские в домах. Оставайтесь в укрытиях. Журналистов прошу ничего не сообщать — спешить некуда, перепроверяйте глазами инфу. Все службы работают", — подчеркнул глава Николаевской ОВА.

Напомним, российские оккупанты в понедельник, 29 августа, массированно обстреливают центр Николаева.

Отметим, что воздушная тревога в Николаеве и области была объявлена в 15:20. Сразу после этого в городе начались взрывы.

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