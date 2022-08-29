Россияне запускают ракеты по жилым домам в Николаеве: есть погибшие

Российские оккупанты в понедельник, 29 августа, ракетами обстреливают город Николаев.
Захватчики открыли огонь по жилым домам в Николаеве: уже известно, что есть погибшие.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Твари-оккупанты обстреливают и жилые дома. Есть погибший прохожий и гражданские в домах. Оставайтесь в укрытиях. Журналистов прошу ничего не сообщать — спешить некуда, перепроверяйте глазами инфу. Все службы работают", — подчеркнул глава Николаевской ОВА.
Напомним, российские оккупанты в понедельник, 29 августа, массированно обстреливают центр Николаева.
Отметим, что воздушная тревога в Николаеве и области была объявлена в 15:20. Сразу после этого в городе начались взрывы.
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