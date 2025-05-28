Россияне запускают рекордное количество "Шахедов": Игнат о новой тенденции и угрозе

Беспилотник. / © ТСН.ua

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В последние дни российские войска устанавливают рекорды и запускают сотни "Шахедов" за одну атаку. Эта тактика может свидетельствовать о том, что тенденция идет к увеличению атак беспилотниками.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

По его словам, в течение трех дней россияне совершают новые рекордные атаки. Поэтому, предупреждает он, нельзя исключать, что тенденция идет к увеличению.

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"Мы видим не только дроны ударного типа, чуть меньше половины летит дронов-имитаторов, усложняя воздушную обстановку для ПВО", - пояснил Юрий Игнат.

Армия РФ хочет, чтобы эти беспилотники становились ложными целями и на них тратились ресурсы.

Игнат добавил, что Россия способна увеличивать количество "Шахедов" и имеет ресурсы для этого. Несмотря на это, враг не сможет бесконечно производить ударные БпЛА, ведь это требует огромных средств.

Как сообщалось, ранее Юрий Игнат рассказал о тактике РФ во время атак БПЛА на Украину. В частности, враг устраивает групповые налеты дронов на один населенный пункт.

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Напомним, что в ходе атак армия РФ применяет новые дроны. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что россияне испытывали новый дрон во время атаки на Одессу 24 мая. Оккупанты применили дрон, который ранее не фиксировали украинские силы ПВО.

Кроме того, 26 мая войска РФ впервые за период полномасштабной войны атаковали Харьков FPV-дроном с боевой частью. Это новая, коварная угроза, свидетельствующая о попытке найти "уязвимые места" в обороне города.

Дата публикации 12:32, 25.05.25 Количество просмотров 220 Дрон РФ ударил рядом с укрытием в столице — видео 18+