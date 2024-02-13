Россияне запустили авиаракету на Одессу: как отработала ПВО и какие последствия (фото)

Российские войска днем 13 февраля запустили по Одессе управляемую авиаракету Х-59, которую сбили силы ПВО. Обломки ракеты нанесли повреждения.

Об этом сообщил Одесский горсовет со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

Днем 13 февраля враг направил по Одессе управляемую авиационную ракету Х-59 из маневрировавших над акваторией Черного моря самолетов тактической авиации.

Украинские силы ПВО сбили российскую ракету в море на подлете к городу.

Обломки ракеты повредили недостройку и остекление нескольких многоэтажных домов в прибрежной зоне.

Пострадавших нет.

Чтобы обезопасить местных жителей, на месте падения обломков работают взрывотехники.

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Повреждение в Одессе в результате падения обломков сбитой ракеты / Фото: Telegram / Одеса. Офіційно

Повреждение в Одессе в результате падения обломков сбитой ракеты / Фото: Telegram / Одеса. Офіційно

Напомним, в ночь на 13 февраля оккупанты атаковали дронами Днепр и район. В результате удара по объекту энергетики были отключения света и отопления в Днепре.

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