Россияне запустили авиаракету на Одессу: как отработала ПВО и какие последствия (фото)

Враг запустил управляемую авиационную ракету Х-59 из самолетов тактической авиации.
Российские войска днем 13 февраля запустили по Одессе управляемую авиаракету Х-59, которую сбили силы ПВО. Обломки ракеты нанесли повреждения.
Об этом сообщил Одесский горсовет со ссылкой на Силы обороны юга Украины.
Днем 13 февраля враг направил по Одессе управляемую авиационную ракету Х-59 из маневрировавших над акваторией Черного моря самолетов тактической авиации.
Украинские силы ПВО сбили российскую ракету в море на подлете к городу.
Обломки ракеты повредили недостройку и остекление нескольких многоэтажных домов в прибрежной зоне.
Пострадавших нет.
Чтобы обезопасить местных жителей, на месте падения обломков работают взрывотехники.
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Напомним, в ночь на 13 февраля оккупанты атаковали дронами Днепр и район. В результате удара по объекту энергетики были отключения света и отопления в Днепре.
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