Россияне запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью

Россияне запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью

Российские захватчики не прекращают обстреливать Запорожье, в том числе и ракетами.

В среду, 25 мая, в 05:13 российские войска запустили четыре крылатых ракет по Запорожью. Одну из них сбили силы ПВО.

Об этом сообщила прессслужба Запорожской ОВА.

"В настоящее время обследуется пораженная территория и на месте происшествия работают соответствующие службы", — говорится в сообщении.

В свою очередь, секретарь городского совета Анатолий Куртев просит местных жителей быть осторожными: "Никогда не игнорируйте уведомления о воздушной опасности и не распространяйте фото и видео "прилетов".

К слову, в 03:22 в области сообщили о воздушной тревоге. Ее отменили всего за три часа – в 06:23.

Напомним, советник руководителя ОП Алексей Арестович прокомментировал скопление российских войск на оккупированной части Запорожской области. По его словам, жителям Запорожья наступление россиян пока не грозит.

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