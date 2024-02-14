Россияне запустили фейк о гибели бойцов на полигоне под Селидовым: реакция ВСУ

Агрессорка Россия запустила информационно-психологическую спецоперацию о якобы гибели украинских военных на полигоне под Селидовым в Донецкой области 13 февраля.

Об этом сообщил начальник отдела по связям с общественностью ОВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой.

По его словам, россияне начали разгонять информацию о поражении ракетами "полигон" с бойцами 3-й отдельной штурмовой бригады. Чем больше — кремлевская пропаганда придумали цифры о "сотнях погибших".

"Мол, вот как начинает новый главнокомандующий ВСУ. Сейчас уже можно утверждать наверняка, что эта российская ложь опередила основные ракетные удары по Селидову и окрестностям. Из-за бардака ипсшный "выстрел" был преждевременным и оказался холостым. Российскую телегу подцепили впереди лошади", Лиховой.

В зоне ответственности группировки ОСУВ "Таврия" "таких потерь, такого события в районе Селидового не было вообще".

"Да и если подумать. Какой "полигон" в 20 км от линии фронта? Какие построения, скопления? Этого сейчас нет и быть не может. Как и нет в районе Селидового тех воинских частей, о которых лжет московская пропаганда", — подчеркнул военный. .

Напомним, накануне российские Телеграмм-каналы распространили информацию о якобы ударе по полигону ВСУ под Селидовым и обилии погибших мобилизованных. В ВСУ опровергают этот фейк и подчеркивают, что таким образом противник отвлекает внимание от своих каждодневных колоссальных потерь на Таврическом направлении.

Между тем, аналитики ISW отмечают, что россияне намеренно преувеличивают потери ВСУ. Они также обратили внимание, что в декабре 2023 г. Украинский центр противодействия дезинформации предупредил, что россияне планировали продвигать информационные операции, направленные на снижение морального состояния украинцев.

Читайте также: