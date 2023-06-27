Россияне запустили иранские дроны: в Воздушных силах ВСУ предупредили об опасности

Ночью оккупанты снова попытаются обстрелять Украину дронами.
Российская террористическая армия ночью, 27 июня, выпустила по Украине иранские дроны. Поэтому возможно объявление воздушной тревоги уже в ближайшее время.
Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.
По данным украинских военных, по состоянию на 23:04 были осуществлены пуски иранских дронов в сторону территории Украины.
"С аэродрома Приморско-Ахтарск произведен запуск "Shahed", — сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Украинцев в случае оглашения воздушной тревоги призывают быть в безопасных местах.
Напомним, вечером, 27 июня, российские оккупанты снова ударили по Краматорску Донецкой области. Россияне вероятно выпустили ракеты С-300. Известно о 4 погибших и 42 раненых.
Также ночью в Украине объявляли воздушную тревогу из — за угрозы ракетных ударов со стратегических бомбардировщиков. Во время этого в Запорожье слышались звуки взрывов.
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