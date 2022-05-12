Россияне запустили крылатую ракету по Запорожью: горит частное здание

Армия русской Федерации продолжает обстреливать Запорожскую область.

В четверг, 12 мая, российские войска запустили крылатую ракету по областному центру.

Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

Отмечается, что информацию о пострадавших в результате атаки государства-террориста не уточняют.

"Сегодня, 12 мая, около 10:00 российские войска запустили крылатую ракету по городу Запорожье. По предварительным данным, горит частное здание", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что информация о воздушной тревоге не появлялась. В соцсетях сообщали о том, что были слышны взрывы в городе.

Напомним, 11 мая армия Российской Федерации нанесла ракетный удар по Запорожью. ПВО удалось сбить вражеский объект. Впрочем, обломки ракеты упали в населенный пункт возле областного центра. Ракета разорвалась над инфраструктурным объектом.

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