Россияне запустили несколько партий "Шахедов" по Украине: куда сейчас направляются дроны

Российские войска проводят массированную ночную атаку ударными беспилотными летательными аппаратами типа "Шахед" на Украину, целясь по объектам в центральных и северо-восточных регионах.

Об этом сообщило командование Воздушных Сил ВСУ, фиксируя движение БПЛА в направлении крупных городов.

Основные направления ударов:

Черниговщина под угрозой: Зафиксировано движение вражеских дронов в центре Черниговской области, которые держат курс на Чернигов. Жителей областного центра и близлежащих районов призывали находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

Полтавщина (Миргород): БПЛА была замечена на севере Полтавской области. Основное направление движения – Миргород, где расположены важные военные объекты.

Сумщина (Тростянец): Группа "Шахедов" двигается в южной части Сумщины, направляясь в город Тростянец.

Харьковщина (Богодухов): На севере Харьковской области также фиксируется активность вражеских дронов с курсом на Богодухов.

Местные власти и военные призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, ночью, 5 октября, российские войска нанесли комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры, что привело к повреждению оборудования и обесточению в трех областях. В результате атаки, в частности, повреждено оборудование АО "Запорожьеоблэнерго".