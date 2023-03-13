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Россияне запустили новую фейковую кампанию против власти Украины: манипулируют Бахмутом

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Россияне запустили новую фейковую кампанию против власти Украины: манипулируют Бахмутом

Фото: Associated Press

Российские оккупанты запустили новую дезеинформационную кампанию против Украины.

Россияне пытаются дискриминировать власть в Украине и снизить поддержку от международных партнеров. Для этого они запустили новую волну фейков.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Как отмечается, россияне запустили очередную информационную атаку в соцсетях. С анонимных каналов они распространяют рекламу с намерением разуверить украинцев в победе. Кампания по распространению фейков стартовала 11 марта.

Главные месседжи пропагандистов:

  • Битва за Бахмут проиграна Украиной.
  • На Западе не верят в Украину.
  • Командование Силами обороны уже убежало, а "ребята отбиваются в одиночку".
  • США уменьшают поставки оружия, потому что якобы поймали украинские власти на воровстве поставок.

“Оккупанты хотят подорвать доверие украинского общества к власти, манипулируя якобы проигранной битвой за Бахмут и тем, что союзники оставят нас с врагом на произвол судьбы. На самом деле это не так: Силы обороны крепко стоят в Бахмуте, а командующий Сухопутными войсками Сырский постоянно приезжает на позиции. Мероприятие продолжает поставлять нам оружие и технику в больших объемах, скоро его применят во время контрнаступления», – пояснили в Центре стратегических коммуникаций.

Напомним, что у Путина рассказали, готов ли диктатор к "миру" и устроили истерику через Киево-Печерскую Лавру.

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Дата публикации
Просмотры
643
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