Россияне запустили новую фейковую кампанию против власти Украины: манипулируют Бахмутом

Россияне пытаются дискриминировать власть в Украине и снизить поддержку от международных партнеров. Для этого они запустили новую волну фейков.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Как отмечается, россияне запустили очередную информационную атаку в соцсетях. С анонимных каналов они распространяют рекламу с намерением разуверить украинцев в победе. Кампания по распространению фейков стартовала 11 марта.

Главные месседжи пропагандистов:

Битва за Бахмут проиграна Украиной.

На Западе не верят в Украину.

Командование Силами обороны уже убежало, а "ребята отбиваются в одиночку".

США уменьшают поставки оружия, потому что якобы поймали украинские власти на воровстве поставок.

“Оккупанты хотят подорвать доверие украинского общества к власти, манипулируя якобы проигранной битвой за Бахмут и тем, что союзники оставят нас с врагом на произвол судьбы. На самом деле это не так: Силы обороны крепко стоят в Бахмуте, а командующий Сухопутными войсками Сырский постоянно приезжает на позиции. Мероприятие продолжает поставлять нам оружие и технику в больших объемах, скоро его применят во время контрнаступления», – пояснили в Центре стратегических коммуникаций.

Напомним, что у Путина рассказали, готов ли диктатор к "миру" и устроили истерику через Киево-Печерскую Лавру.

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