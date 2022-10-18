Россияне запустили по Харькову 8 ракет: появились подробности утреннего удара

Раненых и погибших в результате утренних ракетных ударов по Харькову предварительно нет.
Утром 18 октября армия РФ запустила по Харькову из российского Белгорода 8 ракет.
Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Как рассказал чиновник, профильные службы обследуют территории в трех районах города. По предварительным данным, раненых и погибших в результате обстрелов нет.
"Сегодня около 8:30 враг запустил по Харькову из российского белгорода 8 ракет. Предварительно пострадавших нет. Информация уточняется, профильные службы проводят обследование, в частности в Новобаварском, Основянском и Слободском районах", — сообщил Синегубов.
По данным ОВА, в течение 17 октября суток российские оккупанты из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреливали расположенные рядом с линией столкновения и границей с РФ населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов.
В результате атак за прошедшие сутки в Купянском районе ранен мужчина 64-х лет. Его госпитализировали. Также вчера в Купянском и Чугуевском районах к медикам обратились двое мужчин 74-х и 67-ми лет, получивших ранения ранее.
Утренние обстрелы Украины
По состоянию на 9:00 18 октября официально подтверждены удары РФ по Киеву, Днепру, Харькову и Житомиру. Как сообщил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко, в Днепре зафиксировано 2 "прилета" в объект энергетической инфраструктуры.
Также, по словам Тимошенко, в Житомире россияне попали в объект критической инфраструктуры.
Впоследствии он добавил, что в Киеве зафиксировано три прилета по объекту энергообеспечения.
Обстрел Харькова подтвердили мэр Игорь Терехов и глава ОВА Олег Синегубов. Терехов сообщил, что за пять минут в Харькове было две серии взрывов. По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий города.
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