Россияне запустили по Одесской области ракету "Оникс", которая разорвалась в воздухе

Российские войска в ночь на 4 августа выпустили по Одесской области противокорабельную ракету "Оникс".

Запущенная россиянами противокорабельная ракета "Оникс" разорвалась в воздухе.

Об этом сообщил представитель оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в Facebook.

По его словам, в течение ночи враг продолжал обстрелы позиций ВСУ и населенных пунктов как в зоне артиллерийской досягаемости, так и с использованием береговых ракетных комплексов во временно оккупированном Крыму.

"Так, по Одесской области с крымского направления враг ночью выпустил противокорабельную ракету "Оникс", которая разорвалась в воздухе на подлете к суше", — сказал Назаров.

Он добавил, что 11 единиц корабельно-катерного состава флота РФ в Черном море продолжают маневры на расстоянии ракетной недостижимости вдоль крымского побережья в направлении Новороссийска. Изготовка – два ракетных носителя с 16 "Калибрами" и три больших десантных корабля.

Читайте также: