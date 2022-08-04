Россияне запустили по Одесской области ракету "Оникс", которая разорвалась в воздухе

Российские войска в ночь на 4 августа выпустили по Одесской области противокорабельную ракету "Оникс".
Запущенная россиянами противокорабельная ракета "Оникс" разорвалась в воздухе.
Об этом сообщил представитель оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в Facebook.
По его словам, в течение ночи враг продолжал обстрелы позиций ВСУ и населенных пунктов как в зоне артиллерийской досягаемости, так и с использованием береговых ракетных комплексов во временно оккупированном Крыму.
"Так, по Одесской области с крымского направления враг ночью выпустил противокорабельную ракету "Оникс", которая разорвалась в воздухе на подлете к суше", — сказал Назаров.
Он добавил, что 11 единиц корабельно-катерного состава флота РФ в Черном море продолжают маневры на расстоянии ракетной недостижимости вдоль крымского побережья в направлении Новороссийска. Изготовка – два ракетных носителя с 16 "Калибрами" и три больших десантных корабля.
Читайте также:
- Почему украинская ПВО не сбивает все ракеты оккупантов: интервью с зенитчиком Воздушных сил
- Россияне обстреливают Николаев нетипичным оружием: чем оно опасно
- Путин мог приказать обстрелять Украину ракетами после ритуала черной магии: Жданов рассказал подробности