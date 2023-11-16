Россияне запустили по Украине 18 дронов-камикадзе: сколько сбило ПВО

Кроме БПЛА, в Полтавской области была сбита вражеская управляемая авиаракета.
Российские войска устроили атаку по Украине в ночь на 16 ноября, запустив 18 ударных беспилотников Shahed. Большинство были сбиты силами ПВО.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
В ночь на 16 ноября оккупанты атаковали Украину с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – Россия) 18 дронами типа Shahed. Во многих украинских регионах звучала воздушная тревога и работала противовоздушная оборона.
В результате боевой работы силы и средства Воздушных сил уничтожили 16 российских беспилотников. В ВС добавили, что были задействованы подразделения мобильных огневых групп, истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения.
Кроме того, вечером 15 ноября на Полтавщине была уничтожена российская управляемая авиаракета Х-59.
Около полуночи оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру в Харьковской области ракетами с ЗРК С-300. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.
Напомним, российские войска в течение 15-16 ноября атаковали девять областей Украины из разного вооружения, в результате чего были ранены и погибли гражданские, зафиксированы разрушения.
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