Россияне запустили по Украине 18 дронов-камикадзе: сколько сбило ПВО

Кроме БПЛА, в Полтавской области была сбита вражеская управляемая авиаракета.

Российские войска устроили атаку по Украине в ночь на 16 ноября, запустив 18 ударных беспилотников Shahed. Большинство были сбиты силами ПВО.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В ночь на 16 ноября оккупанты атаковали Украину с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – Россия) 18 дронами типа Shahed. Во многих украинских регионах звучала воздушная тревога и работала противовоздушная оборона.

Также читайте Россияне ударили по ТЭС в прифронтовом регионе Украины: какие последствия

В результате боевой работы силы и средства Воздушных сил уничтожили 16 российских беспилотников. В ВС добавили, что были задействованы подразделения мобильных огневых групп, истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения.

Кроме того, вечером 15 ноября на Полтавщине была уничтожена российская управляемая авиаракета Х-59.

Около полуночи оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру в Харьковской области ракетами с ЗРК С-300. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Статистики от Воздушных сил о сбитых БПЛА и ракетах врага

Напомним, российские войска в течение 15-16 ноября атаковали девять областей Украины из разного вооружения, в результате чего были ранены и погибли гражданские, зафиксированы разрушения.

Читайте также: