Россияне запустили по Украине 90 "Шахедов" в новогоднюю ночь: сколько уничтожено

ПВО работала фактически во всех регионах Украины.

Российские войска в новогоднюю ночь атаковали Украину 90 беспилотниками Shahed-136/131. Силы ПВО уничтожили рекордное количество дронов – 87.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ утром 1 января.

Оккупанты в новогоднюю ночь выпустили по Украине рекордное количество ударных БПЛА типа Shahed, а именно – 90. Враг совершал атаку волнами по четырем направлениям: мыс Чауда, Балаклава (Крым), Курск, Приморско-Ахтарск (Россия).

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Также российские захватчики нанесли удар четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковщине, тремя противорадиолокационными ракетами Х-31П и одной Х-59 с оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.

Сколько дронов сбила ПВО

В большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога по маршруту следования беспилотников.

Фактически во всех регионах работала противовоздушная оборона. Вражескую атаку отражали мобильные огневые группы Сил обороны, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения Воздушных сил. Так, защитникам неба удалось уничтожить рекордное количество вражеских дронов – 87 из 90.

Силы ПВО уничтожили 87 российских дронов в новогоднюю ночь / Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

Напомним, в ночь на 1 января россияне устроили по Украине атаку дронами-камикадзе. Известно о попадании БПЛА и падении обломков во Львове и области, Одессе, а также в Днепре и области.

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