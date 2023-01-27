Россияне запустили по Украине ракету Х-55 с имитатором ядерной части – Defense Express

В четверг, 26 января, во время массированной атаки российская армия использовала при запуске ракеты Х-55 с имитатором ядерной – так называемой "специальной" боевой части.

Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что такая ракета была уничтожена силами ПВО на подлете в Киев с юго-восточного направления. Ее обломки обнаружили в районе Борисполя.

Издание пишет, что уже не первый раз оккупанты применяют Х-55 с массогабаритным макетом ядерного заряда. В частности, первый случай был зафиксирован еще 17 ноября 2022 года. Впоследствии Минобороны сообщили, что еще одна Х-55 с имитатором была уничтожена в Хмельницкой и Львовской областях – на дальностях 40 и 80 км от границы стран-членов НАТО.

Фото: Defense Express.

Украинские военные объясняют, что РФ использует Х-55 с имитаторами именно с целью отвлечения сил ПВО.

Что касается Х-101, то их оккупанты начали маскировать. Российские болгаркой зачищают серийные номера ракет, указывающие на год и квартал производства, партию и порядковый номер в ней. Впрочем, идентификация все еще возможна, потому что внутренние агрегаты и узлы ракет тоже имеют маркировку. Чтобы его удалить, необходимо перебрать каждый образец в заводских условиях.

Ракетный обстрел 26 января

Утром четверга в Украине была объявлена масштабная поверенная тревога. Оккупанты совершил 55 пусков ракет воздушного и морского базирования Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр", Х-59. Противовоздушная оборона ВСУ уничтожила 47 крылатых ракет.

Россияне массированно атаковали Киевщину. В воздушном пространстве Киева было зафиксировано около 20 ракет разного типа. Все воздушные цели были уничтожены ПВО.

Из — за ракетного террора погибли по меньшей мере 11 украинцев. В ГСЧС сообщили, что в результате террористических атак РФ как дронами, так и ракетами были удары в 11 областях

Также были повреждены энергетические объекты. В результате ракетной атаки были введены аварийные отключения света в регионах. Больше всего от российского террора пострадали Киевская, Одесская и Винницкая области.

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