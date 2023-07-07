Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне запустили по Запорожью ракеты: куда попали оккупанты и что известно о последствиях

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1763
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россияне запустили по Запорожью ракеты: куда попали оккупанты и что известно о последствиях

Россия нанесла ракетный удар по Запорожью. / Фото: Associated Press

На месте происшествия работают экстренные службы.

Российская террористическая армия 7 июля нанесла ракетный удар по Запорожью. Оккупанты обстреляли город ракетами С-300 и попали в объект инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Российские террористы в среду дня запустили ракеты С-300 по предприятию. По предварительным данным, пострадавших нет, однако вспыхнул пожар.

"Снаряды С-300 попали в объект инфраструктуры в многотысячном городе посреди дня. Произошло возгорание одного из зданий. Специалисты работают над ликвидацией последствий обстрела. К счастью, жители Запорожья не пострадали", — сообщил Юрий Малашко.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев добавил, что из-за ракетной атаки российских террористов жилые дома не пострадали.

Напомним, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, какими ракетами враг атакует Украину и сколько их осталось в РФ.

Также из-за ракетного удара России по жилому дому во Львове погибли 10 человек. Разбор завалов завершен.

Читайте также:

Оккупанты разбили школу на Херсонщине: не осталось почти ничего

Оккупанты разбили школу на Херсонщине: не осталось почти ничего

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1763
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация