Россияне запустили против Украины очередной бессмысленный фейк: канонизация пса Патрона и иконы с ним

Правда в том, что о канонизации пса Патрона не писали ни представители ПЦУ, ни украиноязычные или англоязычные медиа.

Пользователи соцсетей в последнее время распространяют сообщения о том, что Православная церковь Украины канонизировала пса Патрона. Однако эта информация – фейк.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Как отмечается, пользователи распространяют фейк о том, что в принадлежащем ПЦУ храме вместо царских ворот на иконостасе вставили икону с псом Патроном. По словам главы ПЦУ Эпифания, канонизация пса поможет привлечь в церковь больше верующих, в частности детей. Именно о таком нарративе пишут российские Telegram-каналы.

“Правда: о канонизации пса Патрона не писали ни представители ПЦУ, ни украиноязычные или англоязычные медиа. Нет и комментариев Эпифания на эту тему в СМИ или в соцсетях, отметили журналисты VoxCheck. А икона, которую якобы выставили в храме, была создана жуликами с помощью искусственного интеллекта, подтвердившего инструмент Hive Moderation”, — отметили в Центре.

Напомним, что в Сети запустили фейковый бот от имени Умерова.

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